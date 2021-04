Un bando per la gestione della banchina "Torretta" a Bocca di Magra

Sarzana - Val di Magra - Al Comune di Ameglia torna la regia della concessione della “Torretta”, banchina sotto strada provinciale per Bocca di Magra e il fiume Magra. La decisione è stata presa dalla giunta comunale all’unanimità tramite apposita delibera.

In questo modo si potrà procedere alla riqualificazione della zona, al momento in stato di abbandono, per permettere lo svolgimento di attività che ripropongano e valorizzino la nautica sociale, tipica della zona del Magra e le tradizioni a essa legate. Si procederà all’assegnazione della gestione degli spazi tramite bando pubblico, destinato ad associazioni senza scopo di lucro. Le linee guida saranno: attenzione all’interesse pubblico, recuperò e valorizzazione di spazi e attività legati al mondo della nautica sociale che hanno rappresentato la storia della “Torretta”, attenzione ai residenti possessori di imbarcazioni, mantenimento di un percorso verde lungo la sponda destra del fiume Magra.



"Finalmente andiamo a risolvere una questione molto sentita dalla comunità di Ameglia, che porterà all’assegnazione di ben 40 posti barca ai residenti, a differenza invece di quanto detto dall’apposizione – afferma l’assessore a Polizia Urbana e Volontariato e vice sindaco Emanuele Cadeddu – l’amministrazione vuole riconsegnare questo spazio ai cittadini e possessori di tipiche barche liguri, così da dare nuova vita a quelle tradizioni che hanno sempre caratterizzato il nostro lungo fiume. Dovremo emettere un bando per la gestione della banchina, ma intendiamo consegnarla a chi darà più garanzie su questi temi. Ci auguriamo di poterlo fare nell’arco di poco tempo".