Un 110 e lode in fisica per la sarzanese Marta Cagetti

Sarzana - Val di Magra - Grande soddisfazione per la sarzanese Marta Cagetti che ieri ha concluso il corso di laurea magistrale in fisica con 110 e lode. La neo dottoressa ha così portato a termine con il massimo dei voti il suo percorso nella facoltà dell'Università di Pisa discutendo in videoconferenza la tesi dal titolo “Raffreddamento optomeccanico dei modi vibrazionali di nanomembrane fotoattive” discussa con il relatore Donatella Ciampini e il co-relatore Dario Pisignano. Uno studio che si è avvalso anche del laboratorio Nest (National Enterprise for nanoscience and nanotechnology), centro di ricerca dell'ateneo pisano che indaga la materia sulla nanoscala.

Dopo la brillante discussione Cagetti ha poi potuto finalmente celebrare con la propria famiglia e le persone più care l'importante traguardo conseguito.