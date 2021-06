Tre isole zonali in centro e sei nelle periferie, pronte dopo l'estate

Sarzana - Val di Magra - Con l'approvazione del Piano economico finanziario della Tari per il 2021, in programma nel consiglio comunale di mercoledì, il Comune di Sarzana darà via libera anche all'introduzione delle isole zonali. Il sistema di raccolta dei rifiuti con videosorveglianza, nel centro storico sostituirà il porta a porta e nelle periferie andrà ad integrarlo.

Le isole saranno sistemate nelle piazze Avis e Ricchetti e a Porta Romana mentre saranno sei quelle “fuori le mura”, sicuramente nelle frazioni di Falcinello, Marinella e San Lazzaro mentre il posizionamento delle altre tre sarà deciso dopo l'approvazione. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di poterle mettere in funzione fra ottobre e novembre risolvendo così i problemi di decoro dati in centro dalla presenza dei sacchetti e del loro recupero specie nelle ore diurne.

Più volte annunciato in passato e cantierabile per l'amministrazione da agosto 2020, il progetto sarebbe ora pronto ad entrare definitivamente in funzione senza aumenti della Tari.