Toti nomina Elena Landini per la presidenza del Parco

Sarzana - Val di Magra - Potrebbe diventare ufficialmente presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara entro poche settimane la biologa Elena Landini, ormai prossima a raccogliere il testimone del commissario e presidente uscente Pietro Tedeschi.

Il governatore della Liguria Toti ha infatti firmato ieri il decreto che nomina Landini – attuale istruttore tecnico presso l'ufficio Ambiente della Provincia - per la carica di futuro presidente dell'ente fra i nomi già presenti all'interno del consiglio del Parco.

Il primo passaggio formale per il completamento dell'iter sarà quello del 28 maggio quando si riunirà la Comunità che prenderà atto della nomina che porterà poi al decreto definitivo dello stesso Toti che ufficializzerà la nuova presidenza.

“Sono particolarmente soddisfatto – osserva Tedeschi raggiunto da CdS – Landini è una persona molto preparata che conosce il Parco e l'ambiente e che quindi potrà sicuramente dare seguito ai tanti progetti su cui abbiamo investito in questi cinque anni così complicati. Sono state fatte cose comunque importanti e spero che si possa proseguire su questa strada. Sarò a disposizione di Landini per il passaggio di consegne e sono convinto che la sua eventuale nomina sarà una soluzione molto buona per il territorio”.