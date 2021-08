Toti: "Cementificatori? Buttiamo giù cose fatte male dagli altri"

Sarzana - Val di Magra - “Era l'estate del 2018 quando Cristina Ponzanelli, appena eletta, venne a dirmi che bisognava trovare un modo per risolvere questa situazione. Ci siamo messi a lavorare e questo di oggi è un risultato importante”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Totti che questa mattina ha partecipato all'inizio dei lavori di demolizione della scuola Poggi a Sarzana dove sorgerà il nuovo plesso scolastico realizzato con i fondi dell'ente, del Ministero e del Comune.

“Per essere una giunta di cementificatori – ha sottolineato ironicamente – sono sempre su cantieri dove buttiamo giù delle cose. O non mi raccontano tutto oppure c'è qualcosa che non torna nella narrazione che talvolta ascolto. Credo di aver buttato giù più metri cubi di cemento in questi cinque anni che gli altri nei vent'anni precedenti. Anzi, spesso abbiamo demolito cose fatte male da chi governava prima di noi”.



Sull'intervento delle Poggi-Carducci ha poi aggiunto: “E' importante lavorare per proteggere le future generazioni in un Paese dove la denatalità è uno dei temi princpali per demografia e geografia socio-economica. Oggi diamo un segnale importante perché Sarzana sta cambiando faccia con una rapidità straordinaria: sono già venuto per la vendita della Colonia Olivetti e per il piano di rigenerazione urbana di Marinella, ma anche per l'avvio del cantiere della piscina di Santa Caterina che era ferma da anni. Negli ultimi tempi – ha concluso – abbiamo riavviato opere storiche che non si facevano da anni, un segno dell'attenzione che abbiamo per questa città, ma anche della straordinaria vitalità di un'amministrazione comunale che sa sollecitare tutti gli sforzi necessari”.