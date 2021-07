Tempo di restyling per i percorsi che conducono ai tesori di Montemarcello

Sarzana - Val di Magra - Ripristinare senza stravolgere. Questo lo spirito del progetti di riqualificazione infrastrutturale del percorso pedonale di via don Calisto De Marchi a Montemarcello, presentato questa mattina dall'amministrazione comunale con l'assessore regionale alle infrastrutture Giampedrone. L'intervento riguarderà i due tratti del percorso che conducono rispettivamente al suggestivo punto panoramico subito dopo il Relais Golfo dei Poeti, e all'affascinante spiaggia di Punta Corvo.

Il primo lotto riguarda circa trecento metri di tracciato dall'incrocio con la strada carrabile principale fino a dove inizia la roccia nei pressi dello spiazzo col panorama. Avrà un valore di 300mila euro, di cui 285mila erogati da Regione Liguria, tramite il Fondo Strategico Regionale e altri 15mila cofinanziati dal Comune di Ameglia, e partirà entro fine anno per essere completato e reso fruibile prima di Pasqua 2022. Il secondo lotto, che si fermerà invece all'ultima casa prima del sentiero vero e proprio, avrà un costo di 80mila euro – ancora da finanziare – e dovrebbe partire con le stesse tempistiche l'anno successivo, a meno che non vengano individuati in anticipo i fondi che consentirebbero di realizzarlo prima, sempre senza incidere sulla stagione turistica.

Il progetto complessivo – che ha ottenuto l'approvazione della Soprintendenza per i Beni Artistici e Culturali - consiste nella demolizione e rifacimento completo della strada a carattere prevalentemente pedonale via don Calisto de Marchi, dissestata in molti tratti e nell’installazione di un nuovo e potenziato impianto di illuminazione. Dato che la strada riporta i tratti tipici delle pavimentazioni liguri e attraversa una zona di grande pregio, da un punto di vista architettonico e paesaggistico, verrà ricostruita mantenendo le caratteristiche originali in stile “genovese”. Allo stesso tempo si provvederà a realizzare un impianto di illuminazione raso terra, in modo da esaltare il percorso pedonale ed i muri a secco perimetrali. Il materiale naturale presente lungo in percorso verrà mantenuto.



“Abbiamo attinto al fondo strategico perché per noi il recupero di questi borghi è fondamentale, sempre con l'obiettivo di ripristinare senza stravolgere l'esistente – ha affermato l'assessore regionale Giampedrone – questa è una via di altissimo pregio ambientale che ha anche un valore importante per i residenti. Era un impegno che Regione Liguria aveva preso con il Comune di Ameglia e che ha mantenuto. Ci impegniamo già da ora a reperire le risorse per il secondo lotto, così da completare nel più breve tempo possibile l'intera opera. Ci fa molto piacere contribuire alla valorizzazione di uno dei percorsi più belli e incontaminati della regione, operazione che rientra perfettamente nella strategia di Regione Liguria: esaltare, con le loro peculiarità, i nostri borghi storici".



“Manteniamo la promessa fatta alla cittadinanza – ha aggiunto l'assessore comunale Bernava, presente con il presidente del consiglio Bernardini - la nuova strada sarà finalmente riqualificata e illuminata. Si tratta del terzo progetto che chiudiamo sul borgo con la riqualificazione di piazza XIII Dicembre e il rifacimento della porta lato Ameglia il cui progetto è pronto da appaltare con 150mila euro del Comune. Per quanto la strada l'obiettivo è di appaltarla prima della chiusura del mandato per poi partire ad ottobre con i lavori”.

“Il rifacimento era necessario – ha concluso il progettista, architetto Gaspare Chiodo – ci siamo confrontati sulla pavimentazione da scegliere e il tipo di illuminazione da utilizzare che sarà “segna passo” che sarà adeguata ma non fortissima”.