Tamponi e vaccini anche durante il Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - La campagna di contrasto al Covid-19 di Asl5 prosegue anche in occasione della diciottesima edizione del Festival della Mente di Sarzana. Nei giorni 3, 4 e 5 settembre, grazie all’organizzazione della Fondazione Carispezia, ASL5 sarà presente all’evento per effettuare tamponi e vaccinazioni Covid-19 (prima dose) a coloro che parteciperanno agli incontri del Festival. Gli interessati saranno accolti presso lo stand, allestito per l’occasione, dai volontari

della Protezione Civile. Per la somministrazione del vaccino, sarà presente una equipe Asl5 composta da un medico, due infermieri e un amministrativo per la registrazione. La Direzione ringrazia il personale di Asl5 e della Protezione Civile che continua ad assistere la cittadinanza nella campagna vaccinale.



Gli orari di apertura sono i seguenti:

Venerdì 3 settembre dalle ore 16.00 alle ore 23.30

Sabato 4 e Domenica 5 settembre dalle ore 9.30 alle ore 23.30

Luogo: Piazza Matteotti