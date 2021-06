Studenti dell'Agrario a lezione di irrigazione

Sarzana - Val di Magra - Il mondo della scuola e quello del Consorzio di bonifica e irrigazione si sono incontrati lungo le sponde del Canale Lunense, nel tratto della ciclopedonale all'altezza dei sifoni di Ponzano Magra, dove gli studenti della 4^F dell’Agrario Arzelà di Sarzana hanno assistito a una vera lezione in campo aperto sul tema dell’irrigazione.



I ragazzi si sono ritrovati lì, accompagnati dal professor Massimo Caleo, dopo una lunga passeggiata iniziata dalla loro scuola in piazza Ricchetti (con tanto di incontro con un gruppo di pellegrini sulla via Francigena). Ad accoglierli hanno trovato Francesca Tonelli, Corrado Cozzani e Cristiano Pastine, rispettivamente presidente, direttore e geometra del Consorzio irrigazione bonifica Canale Lunense, ente storico con sede a Sarzana e un comprensorio esteso in Val di Magra e parzialmente a Lerici, Aulla, Fosdinovo.



Si è parlato dell’asta artificiale irrigua e delle linee a pressione e a scorrimento, della storia idraulica e dei progetti di sviluppo legati al Canale Lunense, del principio dei vasi comunicanti e dei servizi dell'agricoltura; non sono mancati accenni all'attività di bonifica, per finire la giornata con la visita alla centrale idroelettrica posta nel complesso di via Paci, presso la sede del Consorzio, praticamente in centro città.



Gli studenti sono rimasti particolarmente colpiti da quest'ultima opera che produce circa 600 megawatt annui di energia pulita, sfruttando un salto di 6 metri dell'acqua portata dal Canale Lunense la cui presa è situata sul fiume Magra a Stadano, comune di Aulla, prima di percorrere per 24 chilometri tutta la piana della vallata del Magra.



A conclusione della ‘lezione’ scuola e consorzio si sono scambiati cordiali convenevoli.



“Abbiamo apprezzato - ha detto il professor Massimo Caleo - l’analisi storica e le prospettive che il Canale si è dato. Tutto questo si può sintetizzare in due parole radici e ali. Radici per quello che è stato il contributo del Consorzio al territorio, ali per il futuro nuovo sviluppo”



“Ringrazio il professor Caleo e gli studenti della 4^F – gli ha fatto eco il presidente Francesca Tonelli - per la piacevole visita. Abbiano visitato alcuni punti del Canale Lunense, compresa la centrale idroelettrica; abbiamo parlato dell'importante ruolo del Consorzio per il nostro territorio; abbiamo sottolineato lo sforzo comune del Consorzio e della scuola agraria a favore dell’agricoltura”.