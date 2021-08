Steward e green pass per la "Soffitta nella strada" di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Accertamenti nei punti nevralgici e controlli nelle strade del centro storico. Quella che si aprirà domani sarà un'edizione della Soffitta della Strada che dovrà fare i conti anche con l'odierna introduzione del Green Pass, che sarà necessario per visitare le bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage, ma non per muoversi all'interno delle zone interessate, la cui fruzione sarà libera per attività, negozi e abitazioni.

“La volontà – ha affermato oggi il sindaco Ponzanelli - è quella di far vivere la manifestazione in una città aperta e rispettosa delle linee guida e delle indicazioni date dal Governo. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con la Prefettura per far svolgere la manifestazione nel rispetto scrupoloso delle norme e le nostre proposte sono state accolte favorevolmente perché la situazione epidemiologica della provincia consente lo svolgimento di un evento come questo”.



Saranno quindi impiegati steward – pagati dal Comune – nelle aree di ingresso della Soffitta, che chiederanno il green pass, non necessario per chi si recherà presso bar e ristoranti, negozi e abitazioni private. Da qui l'appello del Comune alla responsabilità e alla buona fede delle persone anche se l'attività di controllo sarà svolta in strada dagli uomini delle forze dell'ordine che in qualunque momento potranno chiedere certificato verde e motivazione della propria presenza nell'area interessata.

“In attesa di chiarimenti da parte del Consiglio dei ministri sulla considerazione della Soffitta come “fiera” anziché mercato all'aperto – conclude il sindaco – la rassegna si svolgerà in sicurezza e sarà garantita la libertà di circolazione nelle zone del centro interessate”.