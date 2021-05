Spiagge libere, aggiudicazione solo per uno dei quattro lotti

Sarzana - Val di Magra - Un po' 'sguarnito' l'esito dell'avviso pubblico del Comune di Sarzana per l'affidamento del servizio di pulizia, salvamento e contingentamento (il relazione alle esigenze anti contagio) delle spiagge libere comunali, dal primo giugno al 15 settembre 2021. Quattro i lotti in ballo, cinque le offerte presentate in totale. Per l'arenile che va dal Bagno Zena al Bagno Tritone, circa 15 metri di fronte mare, a Palazzo civico non sono pervenute offerte. Due invece quelle presentate per il tratto di arenile che va dalla colonia 'Associazione Kinderheim Sport e Natura' al Bagno Roma, in tutto 350 metri lineari di fronte mare, il lotto più esteso; a farsi avanti, due costituende associazioni temporanee di imprese: Fabio Garbati e Gabbiano Azzurro. Il verdetto? Entrambe le istanze sono state escluse dalla Commissione in quanto, come si legge nella determinazione dell'ufficio protocollo, “non sono state specificate le parti de servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti” nell'Ati.



Un problema che la Commissione ha rilevato anche nell'altra offerta presentata dalla Gabbiano Azzurro, in questo caso per i quasi 200 metri di spiaggia che vanno dal Tritone al Bagno Ambra. Un tratto per il quale c'è stata anche un'altra offerta, quella della ditta individuale Oasi, che ha ottenuto 55,9 punti e l'aggiudicazione provvisoria – prima di arrivare alla definitiva saranno svolte tutte le verifiche di rito - del servizio oggetto dell'avviso pubblico. Infine, per il tratto di arenile che va dal Bagno Alfa Diana al Bagno Rondine (23 metri di fronte mare) è pervenuta un'unica offerta, presentata da La Rondine srl. In questo caso la Commissione provvederà a inoltrare richiesta di soccorso istruttorio “in quanto non è specificato se l'impresa è soggetta o meno agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68”, norma che ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa dei disabili. Riepilogando: nessuna istanza presentata per i 15 metri dallo Zena al Tritone; sospesa fino all'esito del soccorso istruttorio la pratica per il tratto tra Alfa Dana e Rondine (23 metri); proposta di aggiudicazione alla ditta Oasi per i 191 metri di spiaggia libera tra Tritone e Ambra; infine, nessuna istanza ammessa per il lotto più grande – 350 metri tra colonia Kinderheim e Bagno Roma -, tratto di spiaggia l'affidamento del quale, lo scorso anno, aveva innescato una bufera politica con tanto di schermaglie legali.