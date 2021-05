Somme non pagate, venti dipendenti fanno ricorso contro il Comune

Sarzana - Val di Magra - Dopo quelli riconosciuti nei giorni scorsi dal consiglio comunale per tra cause perse per un totale di diecimila euro, per il Comune di Sarzana si profila un altro debito fuori bilancio per somme non erogate ai dipendenti fra il 2013 e il 2014.

Sono infatti venti i lavoratori appartenenti all'Area 3 Servizi del territorio – difesi dagli avvocati Marco Giannini e Laura Scantamburlo - che si sono rivolti al Tribunale del lavoro presentando un ricorso contro Palazzo Roderio per chiedere i compensi dovuti, in totale circa 38mila euro. Somme previste come corrispetivi e incentivi per la progettazione di lavori che i due legali avevano già richiesto sia con l'amministrazione precedente che con quella attuale senza però ricevere riscontri nonostante il riconoscimento del debito da parte del Comune. Da qui la decisione di procedere con il ricorso la cui prima udienza è stata fissata per il prossimo 18 giugno.



Si allarga ulteriormente dunque il fronte dei dipendenti di Palazzo Roderio che a vario titolo hanno presentato il conto o fatto causa all'ente, alcune delle quali già vinte (come nel caso dell'avvocato civico Cozzani) mentre altre sono state transate a favore dei ricorrenti. Situazioni a cui si aggiungono anche i trasferimenti chiesti e ottenuti verso altri comuni mentre la giunta ha già previsto nuove assunzioni per l'anno in corso.