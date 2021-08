Soffitta nella strada, l'assessore Torri: "Ecco perché è previsto il green pass"

Sarzana - Val di Magra - "Questa sera per le vie della città incontrerete degli steward, ci saranno percorsi a senso unico, una cartellonistica che aiuterà a comprendere i percorsi, con un po’ di collaborazione da parte di tutti sarà una grande festa. Vi aspettiamo a Sarzana". Così l'assessore alla Sicurezza Stefano Torri, intervenuto sul suo profilo Facebook per fornire qualche chiarimento in vista del via, stasera della Soffitta nella strada, per prender parte alla quale sarà necessario il green pass. "È giusto spendere qualche parola - scrive Torri - per parlarvi di un tema attuale e molto sentito, la Soffitta nella Strada e il green pass. Faccio una premessa per farvi meglio comprendere il mio punto di vista personale: io ho fatto il vaccino, oggi sono passati 15 giorni dalla seconda dose, non l'ho fatto per nulla a cuor leggero e per questo non me la sento nemmeno di pensare che sia giusto obbligare le persone a farlo. Detto questo vorrei spiegare perché la manifestazione che parte questa sera prevede la condizione del green pass. È molto semplice, c'è un decreto del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 luglio 2021 che prevede l'utilizzo del green pass per lo svolgimento di sagre e fiere. Noi crediamo che eventi come la Soffitta non siano assimilabili a questa vaga definizione di fiera, mercati all’aperto e per di più che vivono nei centri storici dove sono tante le attività alternative, abbiamo chiesto in ogni modo la conferma di questa interpretazione al Governo e non abbiamo avuto alcuna risposta. La conseguenza è che per tutte le autorità competenti, ASL e Prefettura in primis, la Soffitta sia soggetta a tutte le prescrizioni di cui al DL sul Greenpass".



"Come Amministrazione di Sarzana - continua -, sottostiamo alla legge e alla volontà di istituzioni che hanno poteri e competenze superiori alle nostre, non abbiamo la facoltà di opporci a quelle che sono le disposizioni nazionali né di applicare deroghe a normative nazionali. Per questo avevamo due strade: annullare l'evento, come tantissimi in Italia; prenderci la responsabilità di farlo (chiaramente adottando tutti i protocolli di sicurezza e sanitari prescritti...cartellonistica, percorsi a senso unico, steward...). E noi abbiamo scelto di non rinunciare alla soffitta nella strada, di non rinunciare a vivere e di lasciare la città aperta e controllata per il rispetto delle leggi, di far lavorare i nostri commercianti, la nostra Città e gli antiquari che hanno speso soldi per pagare il suolo pubblico, per affittare un appartamento nel mese di agosto e che mai come quest'anno hanno bisogno di lavorare. Sarzana vuole essere, nonostante tutto, un esempio di ripartenza. Non ci siamo mai arresi ai diversi decreti, facendo tutto ciò che le normative ci consentivano, da mostre ad eventi culturali. Siamo fra i primi Comuni d'Italia ad aver riproposto un evento culturale nell'estate 2020, abbiamo rilanciato nel 2021 con un calendario di eventi ricco come non mai (Sarzana Opera Festival, Moonland, Festival della Mente, Soffitta nella strada, la Calandriniana, gli eventi della Consulta Giovani, il Festival Dantesco, Radio Sarzana, Paolo Mieli e molto altro)".