Sicurezza scuole: verifiche strutturali nei plessi di Marinella, Bradia e Matazzoni

Sarzana - Val di Magra - Ancora la scuola. Ancora gli studenti e la sicurezza di tutti gli edifici scolastici sul territorio. Un lavoro in continuum quello portato avanti dalla giunta comunale di Sarzana, che non guarda soltanto alla demolizione e ricostruzione della Poggi/Carducci - plesso capoluogo che era anche il più a rischio - ma a tutte le strutture scolastiche del territorio comunale. Un impegno costante che, ancora una volta, ha dato i suoi frutti con l'ultimo finanziamento ottenuto dall'esterno, in questo caso di circa 18mila euro, accordato da Regione Liguria a Sarzana per l'esecuzione di verifiche tecniche su tre plessi scolastici del territorio. Si tratta degli edifici scolastici di Marinella, della Bradia e della scuola per

l'infanzia Matazzoni che vanno a completare un lavoro organico di mappatura dei diversi plessi scolastici comunali.

La giunta regionale ha assegnato il finanziamento su nove diversi interventi del territorio della Liguria, tra cui tre edifici a Sarzana confermando i finaziamenti richiesti per interventi di verifica sulle strutture scolastiche, che dovranno essere effettuati sulla base di una tempistica ben definita, e che sono propedeutici a eventuali interventi strutturali.



L'importo finanziato è così suddiviso: 5.701,88 euro per la scuola Marinella, 8.912,50 euro per il plesso di Bradia e 3.347,50 euro per la Matazzoni, le indagi sulle strutture verranno effettuate nei prossimi mesi. “Non solo l'impegno sulla nuova scuola - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - ma proseguiamo, anche con questi fondi, il lavoro di programmazione complessiva sull'edilizia scolastica comunale. Abbiamo voluto, infatti, riportare sin da subito la scuola al centro delle attenzioni e delle politiche di sviluppo della nostra città, volendo garantire a Sarzana una programmazione di medio e lungo termine, che guardi anche alle prossime generazioni per scuole finalmente sicure e moderne, attraverso lavori di miglioramento e adeguamento sismico, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi plessi”.