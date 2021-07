Sì a recintare il parco, per il futuro idea orti sociali

Sarzana - Val di Magra - Sì alla recinzione del parco della Madonnetta, a Ponzano Magra. A esprimersi in tal senso, oggi pomeriggio, il consiglio comunale, che ha unanimemente accolto l'ordine del giorno presentato dal gruppo di opposizione Domani/Santo Stefano Popolare. “Un intervento non procrastinabile, necessario per ragioni di fruibilità, sicurezza, manutenzione, pulizia. Lo richiedono tutti i cittadini. Si individui una quota di risorse all'interno del bilancio - ha affermato il capogruppo Francesco Ponzanelli -. Sento sempre parlare di sicurezza da parte di altri gruppi e da chi ha avuto ruoli nelle passate amministrazioni, ma ahimè vedo che oggi hanno abbandonato, non partecipando alla discussione su un tema che può essere condiviso da tutti, per il quale non vogliamo metterci noi la medaglia”. Un riferimento, quest'ultimo, evidentemente rivolto ai consiglieri comunali – Lazzoni e Ratti di Insieme per voltare pagina e Angelo Zangani del misto - che avevano lasciato la seduta (svoltasi in videoconferenza) da una manciata di minuti, un attimo prima del voto sul Piano economico finanziario della Tari. È poi intervenuta la sindaca Paola Sisti annunciando voto favorevole: “Certe aree vanno salvaguardate, proprio perché molto usate, anche da utenti fragili; i polmoni verdi sono fondamentali e nel corso della pandemia l'abbiamo imparato ancora di più. Da alcuni anni abbiamo attivato un mutuo per la manutenzione di parchi e aree verdi. Chiederò agli uffici il preventivo per la recinzione, e dobbiamo anche riattivare l'impianto di irrigazione”. La sindaca ha altresì dato notizia dell'intervento nell'area cantiere tra parco e Via Spadoni: “Un'area privata che era diventata una discarica che gravava sulle nostre spalle. Abbiamo inviato notifica al proprietario affinché intervenisse ma non l'ha fatto, così ci siamo attivati noi facendo portare via i rifiuti e i mezzi e ora daremo l'incarico per pulizie e sfalcio. È un prolungamento naturale del parco della Madonnetta, dove magari si potrebbe pensare di fare degli orti sociali. Ad ogni modo ora l'area è perlomeno recuperata al decoro”.



“Una opposizione seria non vota contro la giunta per partito preso. Se non si vede un nemico in chi ha colori politici diversi, è possibile votare secondo coscienza. Vedo però che per certa gente è già iniziata la campagna elettorale, infatti si sono alzati e se ne sono andati. Non è che io pianga per questo, anzi, almeno sono sicuro che non rischio che qualcuno me li triti”, l'affondo al vetriolo del consigliere Pietro Serarcangeli (Domani/Santo Stefano Popolare); e apprezzamento per l'accoglimento della proposta da parte del sindaco è stato espresso dal terzo componente dei Popolari, il consigliere Alberto Monticelli. “Ritengo da sempre che parchi pubblici con giochi debbano essere recintati– ha affermato la capogruppo di maggioranza Chiara Battistini -. L'intervento in questione è sicuramente importante e anche se costerà una cifra importante andrà a vantaggio di tutti i cittadini”. Per il consigliere Francesco Colombo “chiudere non è mai una vittoria ma gli eventi non lasciano altro da fare, purtroppo l'area è stata più volte toccata da danneggiamenti. Speriamo in futuro cresca il senso civico e si possano abbattere tutti i cancelli e le recinzioni”. “Non riesco a comprendere né a giustificare la scelta dei colleghi assenti di non partecipare a questa discussione”, ha esordito il vice sindaco Alessandro Capetta, che, pur favorevole, ha sottolineato: “I cancelli aiuteranno, ma ancora di più aiuterà se tutti insieme – chi ha un ruoli di amministrazione, ma soprattutto la comunità – sentiremo questo e altri come luoghi di appartenenza, come spazio di tutti e quindi di ciascuno. Quindi per oggi o domani i cancelli, ma un dopodomani magari i cancelli potranno restare aperti”. Infine l'unanime sì espresso dall'assemblea.