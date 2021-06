Settimo compleanno per l'associazione Vittoria

Sarzana - Val di Magra - "Oggi festeggiamo il settimo compleanno della nostra associazione. In questi anni abbiamo teso una mano verso le vittime che si sono rivolte al nostro Centro, contribuendo a realizzare un cambiamento significato nelle loro vite attraverso un percorso di uscita dalla violenza". E' quanto scrivono, sui social, dall'associazione Vittoria, impegnata contro ogni forma di violenza e molto operativa in Val di Magra che aggiungono: "Di questo siamo molto felici e orgogliose, cogliamo l'occasione per ringraziare Daniela Delucchi nostro presidente, e tutte le nostre operatrici che rendono possibile ogni giorno questa battaglia".