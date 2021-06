Segretario comunale e un nuovo dirigente per il Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Mattia Manganaro, avvocato, classe 1976 di Melito Porto San Salvo è il nuovo segretario generale del Comune di Sarzana. La dottoressa Manganaro assumerà servizio presso il nostro ente a decorrere da giovedì 3 giugno, come indicato nel Decreto di nomina n.14 a firma del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli.



Il nuovo segretario generale del Comune di Sarzana vanta un'esperienza acquisita in numerosi comuni ed è proveniente dalla segreteria convenzionata dei comuni di Concesio e Sirmione nel bresciano.



Un curriculum importante quello della dottoressa Manganaro, che vanta rilevanti caratteristiche di doti comunicative scaturenti dalla necessità di gestione quotidiana delle relazioni istituzionali e comunicazione alle diverse platee di personale enti locali, amministratori, dirigenti, oltre a varie competenze organizzative e gestionali.



Il neo segretario generale di Sarzana ha anche partecipato a numerose iniziative formative volte all'aggiornamento professionale, sia normativo in generale sia relativo alle leggi di stabilità annualmente emanate dal Parlamento, e vanta un'esperienza pluriennale nella gestione delle risorse umane e nello specifico dei procedimenti disciplinari alcuni anche di rilevante complessità ed entità.



"Rivolgendole i migliori auguri di buon lavoro, diamo il benvenuto e ringraziamo l'avvocato Manganaro per la disponibilità - ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli - certa che saprà mettere a disposizione del nostro ente comunale e della nostra città la sua competenza e la sua professionalità”.



Con l'entrata in servizio in questi giorni del nuovo dirigente dei servizi alla persona dottor Franco Nicastro per l'area 1 dedicata ai servizi alla persona, che affiancherà il dottor Giuliano Caso all'area 2 economico finanziaria e l'architetto Giovanni Mugnani all'area3 tecnica dell'ente, si completa la struttura dirigenziale del Comune di Sarzana, con figure professionali individuate all'esito di concorsi a tempo indeterminato e che andranno ad affiancare il nuovo segretario generale.