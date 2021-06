Segre scrive a Santo Stefano: "Un piacere ricevere cittadinanza assieme a Zaki"

Sarzana - Val di Magra - "E' un onore per me ricevere la cittadinanza onoraria della vostra Città, che dunque da oggi sarà anche un po’ mia. Ringrazio dunque Lei e l’intero Consiglio Comunale per questa onorificenza che istituisce fra noi un vincolo sentimentale oltre che democratico e civico. È per altro per me un piacere particolare ricevere la Cittadinanza onoraria insieme a Patrick Zaki, che spero di poter presto vedere libero. Ho anche molto apprezzato il vostro ricordo di Adil Belakhdim, morto per difendere il proprio diritto al lavoro. Il diritto alla dignità è infatti indissolubilmente legato alla persona, sia in quanto cittadino, sia in quanto lavoratore. Solo insieme diritti civili e diritti sociali rendono la libertà davvero tale”. Lo scrive in una lettera indirizzata al sindaco di Santo Stefano, Paola Sisti, la senatrice Liliana Segre, alla quale il consiglio comunale ha unanimemente conferito la cittadinanza onoraria. “Purtroppo ragioni di età, di salute e di sicurezza, che vanno ad aggiungersi alle note difficoltà legate alla pandemia, mi impediscono di essere presente in città come vorrei. Ci tengo però a condividere con voi quei sentimenti democratici ed antifascisti che storicamente sono appannaggio del territorio ligure. Certa che la comune cittadinanza renderà più saldi questi nostri valori e princìpi auguro alla vostra, anzi nostra, Comunità un futuro di prosperità e di progresso morale e civile. Dopo un periodo drammatico come quello da cui stiamo faticosamente uscendo ne abbiamo tutti bisogno”, scrive ancora la senatrice, sopravvissuta alla Shoah, tragica pagina di cui è tenace testimone.