Se la vaccinazione si fa in parrocchia

Sarzana - Val di Magra - Seicentodieci persone sono state vaccinate nelle settimane scorse a Luni grazie alla disponibilità della parrocchia del Preziosissimo Sangue di Cafaggiola, che ha messo a disposizione i locali del suo oratorio. Il parroco don Carlo Cipollini ha infatti subito risposto in termini positivi alla richiesta del sindaco Alessandro Silvestri di poter utilizzare l’oratorio, che si trova al piano di Nicola, in una zona centrale, per la vaccinazione delle persone “over 80”. L’azienda sanitaria locale, a sua volta, ha provveduto al relativo cronoprogramma, coordinato da Paola Rossi, ed a mettere a disposizione il personale. Molto importante è stata la collaborazione dei medici di supporto, tra i quali il volontario Giuseppe Cecchinelli, a lungo medico di famiglia nella zona e ora in pensione. In tutto, nel comune, i vaccinandi “over 80” erano 813. Di loro, settantadue hanno richiesto la vaccinazione a domicilio, alla quale provvedono in questi giorni speciali squadre operative dell’Asl. Alle operazioni hanno collaborato i volontari della protezione civile comunale, la Pubblica Assistenza di Luni e una parte del personale comunale, coordinato dal comandante della polizia locale Marco Monfroni e dai dirigenti Matteo Magnani e Claudia Donati. Anche in questo caso, dunque, la collaborazione tra strutture pubbliche e parrocchia, come altrove in diocesi, si è rivelata preziosa.