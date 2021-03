Scuole sarzanesi, stamani sotto i ferri Lalli e Crociata

Sarzana - Val di Magra - Dopo la conclusione dei lavori di efficientamento energetico che hanno coinvolto otto scuole di Sarzana (scuola dell’infanzia e primaria di San Lazzaro, scuola primaria Crociata scuola dell’infanzia di Sarzanello, plesso scolastico di Marinella, scuola primaria di Santa Caterina, scuola dell’infanzia Mattazzoni e scuola primaria di Nave), l'amministrazione comunale prosegue con piano di manutenzioni complessivo delle scuole cittadine per migliorarne la fruibilità e la vivibilità da parte di bambini e ragazzi.

L’ufficio tecnico ha infatti comunicato che, proprio ieri, si è conclusa la manutenzione in corso sul tetto della scuola materna di Sarzanello dove, oltre alla sostituzione di numerose tegole rotte che determinavano infiltrazioni d’acqua nel soffitto, la copertura è stata ripulita da notevoli quantità di detriti e aghi di pino.

Stamani l’intervento di manutenzione sulla copertura degli istituti scolastici si è spostato all’asilo Lalli e al plesso di Crociata dove, in risposta alle numerose richieste di cittadini, prenderanno il via anche i lavori per la realizzazione della recinzione.



Infine, sempre ieri mattina, è stato effettuato un sopralluogo nell’edificio scolastico della frazione di Marinella dove i tecnici hanno verificato lo stato di avanzamento dei lavori relativi al rifacimento ex novo alla copertura della palestra a servizio della scuola.

Qui l’intervento di manutenzione straordinaria, consistente nella rimozione della guaina esistente con successiva posa di due strati di guaina impermeabilizzante, al fine di interrompere le infiltrazioni e sanificare e rendere nuovamente salubri i locali sottostanti, che potranno essere nuovamente idonei allo svolgimento delle attività sportive, sarà concluso entro la prossima settimana, condizioni meteo permettendo.

Concluso l’intervento esterno i lavori proseguiranno con la rimozione delle macchie di umidità sul soffitto - problema ora risolto definitivamente proprio grazie alla nuova copertura - e alla tinteggiatura delle pareti.



“Proseguiamo con il lavoro sulle nostre scuole in un piano complessivo delle manutenzioni. È un impegno che guarda sia al presente che in prospettiva nel lungo periodo, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. - Quando abbiamo cominciato a costruire il percorso per la nuova Poggi-Carducci non lo abbiamo inteso fine a se stesso, ma abbiamo chiesto di elaborare una vera e propria analisi di tutti i plessi scolastici, per individuare nel dettaglio tutti gli interventi strutturali necessari e inserirli in una programmazione puntuale dei lavori. Senza programmazione, difatti, è pressoché impossibile intervenire efficacemente su tutte le scuole cittadine, che meritano attenzione costante e manutenzioni specifiche ormai da tempo. Proseguiamo su questa strada, per migliorare fruibilità e vivibilità degli spazi scolastici e migliorarne efficientamento energetico nel medio e lungo periodo”.