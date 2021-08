Sarzana, scatta la nuova regolamentazione carico/scarico in centro storico

Sarzana - Val di Magra - A partire da domani 1 settembre 2021 scatta la nuova regolamentazione delle aree adibite a zona di carico e scarico del centro storico cittadino. La sosta è consentita dalle 6 alle 14 per un massimo di 30 minuti, ai fornitori e titolari delle attività commerciali, con esposizione obbligatoria del contrassegno autorizzativo rilasciato dal Comune di Sarzana, e del disco orario ben visibili sulla cruscotto del veicolo; dalle 14 alle 20 la sosta sarà consentita per operazioni di carico

e scarico senza eccezioni per un massimo di 30 minuti con esposizione obbligatoria del disco orario ben visibile sul cruscotto; dalle 20 alle 6 sosta libera consentita. Il comandante dei vigili ha anche revocato quanto disposto in altri atti in

contrasto alla suddetta ordinanza, stabilendo altresì la messa in posa della prescritta segnaletica stradale che è ovviamente già stata sistemata.