Sarzana ricorda Mirella Martinetti e le dedica una targa in Piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale di Sarzana ha organizzato, per domani, la scopertura della targa, al civico 28 di piazza Matteotti, a ricordo di Mirella Martinetti, figlia quindicenne di Corrado (poeta e scrittore che fu a lungo direttore della biblioteca civica di Sarzana che oggi porta il suo nome), colpita nel corso dell’ultimo bombardamento alleato proprio nella sua abitazione e ultima vittima civile della guerra prima della liberazione della città, avvenuta il 23 aprile 1945. Successivamente, alle ore 11 in sala consiliare, dopo il saluto istituzionale del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, interverranno il professore Egidio Banti e i famigliari di Mirella e Corrado Martinetti per ricordare il triste avvenimento e i tragici giorni che la città di Sarzana attraversò alla vigilia della Liberazione.



L’incontro, si terrà in modalità webinar vedrà la partecipazione dell'istituto superiore "Parentucelli-Arzelà" e delle scuole medie dell'Isa 13 di Sarzana.



Chiunque volesse collegarsi in modalità webinar può telefonare allo 0187/614284 per ricevere il link di collegamento.