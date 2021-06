Sarzana pronta per riabbracciare la 1000 Miglia

Sarzana - Val di Magra - La "Millemiglia", la gara di autovetture storiche più famosa al mondo, torna ad attraversare Sarzana valorizzando scorci e vie del centro storico dove, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia, non aveva potuto transitare nel corso dell'edizione dello scorso anno.



L'appuntamento in città è per mercoledì 16 giugno quando, seguendo il tracciato da Brescia a Roma e ritorno, l'edizione 2021 della 1000 Miglia attraverserà Sarzana per poi proseguire nelle tappe successive alla volta di Roma da dove risalirà verso nord, con il tradizionale arrivo a Brescia il 19 giugno.



Un'edizione, quella della 1000 Miglia 2021, che certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia "Un museo viaggiante unico al mondo" e dal 1927, anno della prima edizione, la corsa ha conservato la sua propensione all'innovazione e soprattutto non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze ineguagliabili dell'Italia.

Quest'anno torna a Sarzana, nel centro storico, dopo il passaggio suggestivo e il "timbro volante" dello scorso ottobre in viale della Pace e il primo passaggio del 2018 salutato da migliaia di persone.



Nella nostra città, ormai tappa fissa della storica corsa, è previsto quindi il passaggio dalle 18.50 e intorno alle ore 19 è previsto il cosiddetto "controllo timbro" per equipaggi e veicoli.

Per tutta la durante della manifestazione saranno impegnate la polizia locale e la protezione civile, oltre alle forze dell'ordine sotto il coordinamento della Prefettura della Spezia che, in accordo con le prefetture coinvolte dal passaggio della Millemiglia, vigileranno sul rispetto delle disposizioni nazionali e regionali anti-Covid nell'attuazione di un protocollo di sicurezza dedicato alla corsa storica. La Protezione Civile distribuirà gadget dedicati nella giornata di mercoledì a tutti gli appassionati, all'interno del percorso sarzanese.



"Sarzana ospiterà ancora una volta la Millemiglia, promuovendo le nostre bellezze e la nostra storia con le sue fotografie e il suo seguito internazionale – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - e siamo certamente contenti di confermare anche questo anno la nostra presenza nel circuito. Ricordo a tutti di vivere la gara con prudenza, anche con il supporto delle nostre forze di polizia e della protezione civile: rispettiamo sempre e anche durante il passaggio delle magnifiche auto storiche le norme di auto-protezione per tutelare noi e gli altri".



Per consentire lo svolgimento in sicurezza della gara, il comando di polizia locale ha disciplinato la circolazione stradale sul territorio sarzanese, alla luce del percorso previsto che vedrà l'ingresso della corsa sul territorio comunale in via ex SS62 della Cisa,via Cisa, via Porta Parma, via Bertoloni, piazza Matteotti, via Mazzini, viale Mazzini, viale XXV Aprile.



Per questo con apposita ordinanza (n.78) la polizia locale nella giornata di mercoledì 16 giugno, a partire dalle ore 16 e sino a termine della manifestazione l'istituzione della seguente disciplina della circolazione stradale:



Via Porta Parma: senso unico di marcia veicolare direzione Via Sobborgo Spina;



Via Bertoloni: istituzione di senso unico di marcia veicolare in direzione Piazza Matteotti.



Via Marconi: chiusura al transito veicolare con deviazione delllo stesso verso Via Landinelli;



Via Torrione San Francesco: divieto di transito con deviazione su Piazza Capolicchio;



Via Torrione Stella Nord: divieto di transito;



Viale Mazzini tratto da Porta Romana a Via San Francesco: divieto di transito e sosta



veicolare eccetto vetture in gara,veicoli di servizio dell'Organizzazione,(muniti di apposito contrassegno,,mezzi di soccorso e pronto intervento pubblici). Si ricorda che i veicoli lasciati in sosta saranno rimossi coattivamente.



Tutte le informazioni, le fotografie e le curiosità della corsa nel sito web www.1000miglia.it.