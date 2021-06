Sarzana - Val di Magra - Acam ambiente informa che da ieri, lunedì 28 giugno 2021, l’ecosportello di Sarzana si è trasferito da Via Pecorina, 6 a Via XX Settembre, 63. Lo sportello è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 ed è abilitato alla consegna delle dotazioni e del materiale di consumo necessari per la raccolta differenziata porta a porta.