Sarzana, nel 2021 oltre cinquanta richieste per nozze nelle sedi comunali

Sarzana - Val di Magra - A fine giugno erano già oltre cinquanta le richieste pervenute al Comune di Sarzana per poter convolare a nozze nelle sedi messe a disposizione dall'ente. "A questo proposito - si legge in una nota di Palazzo civico - si ricorda gli spazi messi a disposizione dal Comune sono la sala consiliare, l'atrio e l'ufficio del sindaco di Palazzo civico, oltre ai complessi monumentali della Fortezza Firmafede e della Fortezza di Sarzanello. Da ultimo è stata individuata la possibilità di celebrare il rito anche presso il Teatro degli Impavidi. Gli uffici preposti ricordano che i nubendi, al fine di avviare l'istruttoria della pratica, devono preventivamente mettersi in contatto con gli uffici dello Stato Civile e con la Segreteria del Sindaco, al fine di stabilire la data dell'evento e sede. Quest'ultima, come da scheda informativa consegnata e firmata dai futuri sposi al momento dell'istruttoria della pratica, può prevedere lo spostamento rispetto alla sede individuata inizialmente per sopraggiunte esigenze istituzionali". Ieri la lettera con cui l'architetto Stefania Barion si è rammaricata, anche per questioni di tempistiche, per la revoca della disponibilità della sala consiliare per le nozze del figlio, con spostamento nell'ufficio del sindaco.