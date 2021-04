Sarzana, la scuola di Nave sempre più green: parte il bando per i lavori

Sarzana - Val di Magra - Il servizio Lavori pubblici del Comune di Sarzana ha approvato la procedura a contrarre per affidare il servizio di "Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, redazione diagnosi energetica e Ape per i lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico di Nave".



“Un altro passo in avanti nel percorso che farà della scuola di Nave il plesso scolastico più green del territorio, tramite un bando a evidenza pubblica - si legge in una nota del Comune. L'obiettivo dell'intervento è quello di rendere l'edificio "N-zeb- Nearly Zero Energy Building”, ovvero un edificio a energia quasi zero. Prosegue così il piano di riqualificazione complessiva dell'edilizia scolastica comunale, con questo ambizioso progetto. Non soltanto, quindi, la nuova Poggi-Carducci, ma un piano complessivo che guarda a superare ritardi e a restituire ai sarzanesi in una programmazione di medio periodo un complesso di istituti scolastici più verdi, confortevoli e sicuri. Un altro passo, dei tanti già realizzati, per completare l'ambizioso piano "Sarzana 20.30" presentato ieri dalla Giunta Ponanelli, che guarda all'edilizia green e all'edilizia scolastica come a un elemento chiave”.



“Nel plesso di Nave, una volta eseguito l'intervento oltre all'efficientamento energetico apporterà diverse migliorie sia in termini di acustica che di comfort, determinati da un nuovo microclima interno prodotto dall'isolamento termico caldo-freddo, e quindi una sostanziale e migliore fruibilità e godibilità della scuola da parte degli alunni - prosegue la nota -. La scelta di investire molto sull'efficientamento energetico della scuola di Nave è stata determinata dal tipo di struttura idonea a questo tipo di intervento, dalla presenza di una popolazione scolastica numerosa e, da ultimo, la recente conclusione dei lavori di adeguamento sismico della struttura”.



"Un progetto importante – afferma il sindaco e titolare delle delega alla scuola Cristina Ponzanelli – che guarda a una riqualificazione energetica complessiva del plesso di Nave. È importante programmare questo tipo di lavori, affiancandoli alla ordinaria amministrazione, per restituire ai sarzanesi in un percorso di medio periodo scuole più efficienti, sicure, confortevoli e belle. Andiamo avanti, continuando a ricercare fondi dall'esterno per non rinunciare al diritto-dovere di essere ambiziosi “.



L'iter per l'efficientamento dell'edificio scolastico di Nave, come noto, è iniziato a gennaio del 2019 quando la Giunta Ponzanelli approvò "il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di efficientamento energetico del plesso" , partecipando al bando del Ministero dell'Interno e ottenendo l'assegnazione di fondi che, nello specifico del plesso di Nave, ammontano a 56mila 862 euro per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori.



“Ora, come detto, il Comune , in qualità di stazione appaltante, va avanti con gli adempimenti previsti, con particolare riferimento alla procedura di affidamento, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, per la redazione della progettazione definitiva ed

esecutiva dei lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico - conclude la nota -. Nell'avviso pubblico, la cui data di scadenza verrà comunicata nei prossimi giorni, l'importo del servizio soggetto a ribasso è di 29mila euro”. L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto mediante ribasso sull'importo posto a base di gara; i concorrenti devono aver svolto nell'ultimo quinquennio un servizio analogo riferito a struttura con grado di complessità similare per opera di valore similare a quanto richiesto nell'avviso; le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:protocollo.comune.sarzana@postecert.it , utilizzando l'apposito modello; nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori o pari a 5 il Comune potrà procedere a invitare direttamente i soggetti che abbiano manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti.