Sarzana, campo da basket intitolato ufficialmente ad Alessandro Simonelli

Sarzana - Val di Magra - Per molti, ormai da anni, quel campo da basket nell'area sportiva di Sarzana è il "Simonelli". In realtà, fino ad oggi, non è mai esistito un atto ufficiale che ne riconoscesse l'intitolazione al giovane sarzanese, scomparso prematuramente anni fa. Nella toponomastica cittadina, quella piazzetta e quel campo, sostanzialmente, non esistono.

D'ora in poi non sarà più così: la giunta di Sarzana ha approvato l'intitolazione del campo di basket ad Alessandro Simonelli, il giovane che alternava lo studio alla sua passione per la palla arancione, così come è rimasto per sempre nel ricordo dei sarzanesi. Un atto ufficiale e formale fino ad oggi mai assunto, che l'amministrazione Ponzanelli ha voluto adottare proprio per mettere definitivamente nero su bianco l'intitolazione della struttura e, al tempo stesso, ricordare il giovane sarzanese. La deliberazione adottata dalla Giunta comunale, comportando una variazione della toponomastica cittadina, è stata trasmessa alla Prefettura e diverrà esecutiva soltanto dopo la prescritta autorizzazione da parte del Prefetto. "Oltre ogni parola - ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli - d'ora in poi il campo da Basket che tutti riconosciamo come Simonelli sarà intitolato ad Alessandro, con un atto che ne riconosce anche nella forma il ricordo. Sarzana avrà il suo campo Simonelli, per sempre”. "Alessandro Simonelli - si legge nell'atto di Giunta, proposto dall'assessore alla toponomastica Stefano Totti - fu un giovane sarzanese, prematuramente scomparso all'età di vent'anni in un incidente stradale nel '92, uno sportivo che alternava lo studio alla passione per il basket e che aveva iniziato da piccolo a calcare i primi parquet, fino ad arrivare al traguardo più alto della prima squadra, dedicando il suo tempo

libero ad allenare i più giovani, trasmettendo loro la passione per questo sport.



Attualmente il campo da basket all'aperto sito in area di pertinenza dello stadio comunale è frequentato da tanti giovani appassionati di pallacanestro che lì trovano un momento di svago e di aggregazione: questo campo da basket non è mai stato prima d'ora intitolato formalmente alla figura di Alessandro Simonelli, sebbene esso sia conosciuto e individuato in città con questo nome. Per questo e per mantenere vivo il ricordo di Alessandro abbiamo voluto intitolargli formalmente la struttura". Come noto inoltre, nei giorni scorsi, una volta espletate tutte le formalità e le verifiche previste dal bando di gara, l'amministrazione comunale ha affidato la gestione della struttura ad ASD Basket Sarzana, la società gestita da sempre proprio dalla famiglia di Alessandro Simonelli a cui, come detto, ora verrà ufficialmente e formalmente intitolato il campo di basket.