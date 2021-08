Sarzana, arrivano gli ispettori ambientali di Acam Ambiente

Sarzana - Val di Magra - Concluso da poco il piano di intervento di pulizia straordinaria del territorio che ha visto l'amministrazione comunale di Sarzana investire migliaia di euro per bonificare siti trasformati in discariche a cielo aperto, prosegue l'operazione anti-degrado. Come da comunicazione pervenuta agli uffici comunali a cura di Acam Ambiente, a partire da lunedì 16 agosto la società del gruppo Iren metterà a disposizione sul territorio sarzanese unità di personale il cui compito, in qualità di ispettori ambientali, sarà quello di girare sul territorio, controllare i cosiddetti “siti sensibili” - vale a dire quelle aree che, pur recentemente ripulite potrebbero essere oggetto di nuovi e frequenti abbandoni- recuperare eventuali rifiuti mal conferiti e segnalare eventuali violazioni.



Dunque, come richiesto dall'amministrazione Ponzanelli, si potenzia il servizio di pulizia e decoro cittadino grazie all'arrivo di ispettori ambientali - evidentemente già previsti nel nuovo Piano di gestione dei rifiuti- e che, come comunicato da Acam Ambiente, andrà avanti per tutto l'anno in corso. I siti che verranno monitorati con particolare attenzione dagli operatori di Acam Ambiente, sono stati individuati sulla base di un censimento e di analisi svolte dalla stessa società in città qualche mese fa proprio per evidenziare le criticità esistenti.



In conseguenza saranno tre i percorsi che verranno controllati assiduamente e con frequenza e, nel caso, ripuliti dagli operatori Acam:

percorso A: piazza Ricchetti, prossimità Porta Parma, parte del centro storico, via Silea , via Tavolara, via Boettola, via alla Fortezza.

percorso B: piazza Ricchetti, prossimità Porta Parma, località Bradiola, via Marinella, via dei Molini, via Pecorina

percorso C: piazza Ricchetti, prossimità Porta Parma, parte del centro storico, via Alta Nuova, via di Ponte, prossimità Falcinello, via Lago.