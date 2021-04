Sarzana - Val di Magra - La città di Sarzana aderisce alla “Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo”. Domani 2 aprile infatti, alla stregua di molti monumenti simbolo nel mondo, la nostra città illuminerà di blu il palazzo comunale, in segno di consapevolezza

e in sostegno all’evento mondiale, organizzato per accendere l’attenzione sulla sindrome, e di FIA (Federazione Italiana per l’Autismo).