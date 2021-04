Sarzana - Val di Magra - Oltre 6.400 verbali per violazioni del Codice della Strada danno sostanza alla lista di carico, riferita all'anno 2017, compilata dall'Ufficio contravvenzioni della Polizia municipale di Sarzana. Multe che non sono state pagate né archiviate, per un valore complessivo di oltre 2 milioni e 700mila euro. La lista di carico è stata approvata stamani con regolare determina sottoscritta dal comandante della Municipale, Roberto Franzini.