Santo Stefano, in arrivo due 'casette dell'acqua'

Sarzana - Val di Magra - In arrivo due 'casette dell'acqua' a Santo Stefano Magra. Una sarà nel paese capoluogo, in Piazza Matteotti, dove già negli anni scorsi ne era stata installata una poi andata incontro a un malfunzionamento e ora non attiva. L'altra sarà collocata in Piazza Allende, a Ponzano Madonnetta. Le due strutture, alimentate dall'acquedotto comunale, erogheranno acqua liscia e frizzante purificata dai residui chimici mediante un accurato sistema di filtraggio. Il prezzo, come si legge nella convenzione approvata da Palazzo civico per l'intesa tra ente e ditta concessionaria, non dovrà superare i 5 centesimi al litro per il primo anno di gestione (su cinque totali), con la possibilità di alzarlo, ma non oltre gli 8 centesimi al litro, per gli anni successivi.