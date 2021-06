Santo Stefano, il Movimento dei Focolari racconta 'Fame zero'

Sarzana - Val di Magra - Sabato 26 giugno alle 21.00 in Piazza della Pace a Santo Stefano si terrà l'evento Accogli Liguria, organizzato dal locale Movimento dei Focolari e promosso dal Forum delle Associazione Familiari e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La serata è l'evento conclusivo di un progetto di formazione svolto con incontri on-line da gennaio 2021 sul tema "Dare tu care - Osare prendersi cura", i cui effetti possono concretizzarsi con azioni di cittadinanza attiva proprio come, a Santo Stefano, il progetto 'Fame zero', che sarà presentato alla cittadinanza nel corso della serata. Un'iniziativa che i giovani del Movimento dei Focolari svolgono da diversi anni nel comune santostefanese, tramite il ritiro porta a porta di generi alimentari e la consegna alle famiglie più bisognose del territorio, in sinergia con la Croce Rossa di Santo Stefano. Per le normative anti contagio i posti saranno limitati. Raccomandata la prenotazione ai numeri 348 2946814 e 333 1920013.