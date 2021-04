Ex Vaccari

Sarzana - Val di Magra - "Si conferma che la seconda dose dei vaccini somministrati presso l'area Vaccari ai cittadini over 80 si svolgeranno nella stessa sede, presso l'Opificio Calibratura in Area Vaccari, dal 10 al 15 aprile, seguendo il calendario degli appuntamenti consegnati agli utenti che hanno ricevuto la prima dose nel periodo 13/25 marzo presso l'area Vaccari". Lo si legge in una comunicazione diffusa dal Comune di Santo Stefano Magra.