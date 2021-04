Santo Stefano conclude la vaccinazione degli ultra 80enni: "Grande riconoscenza per tutti i volontari"

Sarzana - Val di Magra - All’indomani della conclusione della campagna di vaccinazione dedicata alla fascia over 80 del territorio santostefanese, il Comune di Santo Stefano Magra ha deciso di ringraziare pubblicamente tutta la squadra di volontari coinvolta nel raggiungimento di questo importante obiettivo. «Dopo aver inviato lettere personali di ringraziamento – annuncia la sindaca Paola Sisti – ci tengo a ringraziare anche pubblicamente la Pubblica Assistenza Croce Bianca, la Croce Rossa, la Squadra Comunale di Protezione Civile Gev e la Protezione Civile di Santo Stefano Magra, per l'ammirevole servizio svolto durante la campagna di vaccinazione anti-Covid rivolta agli ultraottantenni del nostro comune. Vorrei far giungere a tutti i volontari di Santo Stefano di Magra la mia più grande riconoscenza per il grandissimo impegno dimostrato. L’opera dei volontari, la disponibilità, la gentilezza e la sobrietà dimostrate hanno alleggerito il coordinamento e la gestione di questa prima fase del piano vaccinale, ma non solo. L'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato nel corso dell'ultimo anno, è stata da loro fronteggiata con lo stile e la nobiltà d’animo che li contraddistingue da sempre, virtù che hanno chiaramente confermato anche in questa particolare occasione. Un grazie sincero da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale».