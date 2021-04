Santo Stefano, al via venerdì le celebrazioni per la Liberazione

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano informa che le celebrazioni del 25 Aprile, come ogni anno, si apriranno venerdì 23 Aprile, alle ore 9:00, con la deposizione da parte di una delegazione di partigiani e di alpini di fiori presso le lapidi e i cippi dei caduti.

Domenica 25 Aprile l'appuntamento è in Piazza Matteotti, dove, alla presenza del Sindaco Paola Sisti, di Don Paolo Cabano, dei rappresentanti dell'Anpi e degli Alpini e della Filarmonica Santo Stefano Magra, verrà depositata una corona d'alloro presso il Monumento della Resistenza.

Dopo i saluti del Sindaco e intervallando gli interventi con brani eseguiti dalla Banda, seguiranno Don Paolo Cabano, un rappresentante dell'Anpi locale e una lettura, a cura dell'attore Alessandro Albertini, tratta dal film "Il Grande Dittatore" di Charlie Chaplin.

L'appuntamento sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina del Comune.