Saltata "Plastic free", giornata di pulizia del litorale: "Un'occasione persa"

L'iniziativa nazionale si sarebbe dovuta tenere anche a Marinella nella giornata di domenica. Il referente della Onlus Massimo Fiorentini: "Nonostante le molte telefonate in Comune non siamo riusciti ad avere l'autorizzazione".

Sarzana - Val di Magra - Domenica in 140 località italiane sono stati rimossi in tutto 170mila chili di rifiuti grazie alla giornata di mobilitazione organizzata da “Plastic Free Onlus” che ha coinvolto oltre 15.300 volontari. Numeri ai quali avrebbe potuto contribuire anche Sarzana, seconda città ligure nella quale era stata organizzata la raccolta oltre a Genova.

“Purtroppo è stata persa un'occasione – commenta a CdS Massimo Fiorentini, referente sarzanese dell'associazione – perché non siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione dal Comune”. Il ritrovo era infatti fissato alle 9 al Bagno Goletta da dove i partecipanti avrebbero iniziato a raccogliere plastica dal litorale di Marinella. “Sono stato rimbalzato da un ufficio all'latro – sottolinea – e dopo numerose telefonate sono stato costretto a desistere. Non pensavo che potesse essere così complicato organizzare una cosa del genere anche perché con i quaranta volontari, comprese molte famiglie, che erano già pronti avremmo potuto dare un bel segnale e soprattutto togliere molti rifiuti dalle spiagge. Visto il risalto nazionale della giornata di Plastic Free – conclude – Sarzana avrebbe avuto anche grande visibilità. Spero che in futuro possano esserci meno difficoltà organizzative e si possano fare altre iniziative utili per l'ambiente”.



(immagine di archivio)