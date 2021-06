Sabato va in scena “Lettere in Fiamme”, spettacolo teatrale in Piazza della Pace

Sarzana - Val di Magra - Sabato 19 giugno alle 21 in Piazza della Pace a Santo Stefano di Magra, si terrà lo spettacolo teatrale dal titolo “Lettere in fiamme” che rientra nella fortunata rassegna santostefanese “Non ci resta che leggere - Iniziative di Resistenza Letteraria”, in scena fino al 3 settembre. A dare voce a questo incontro a metà strada tra teatro e poesia, sarà Corrado Vatrella, poeta e scrittore e, per l’occasione, autore del monologo centrato su tematiche attuali "Dentro la letteratura, attraverso la poesia".



Nato a Catanzaro nel 1981, fin da piccolo resta affascinato dai libri presenti nella Biblioteca paterna. Vissuto a lungo a Roma, muove poi verso La Spezia, dove, nel 2007, pubblica la sua prima raccolta di poesie, dal titolo "Carmina Aeterna", nel 2009 il romanzo utopico "La congiura delle bandiere" e nel 2010 il romanzo "Sulla morte e sui sepolcri". Ancora nel 2011 la raccolta "Panthalassa" e nel 2012 "Sonetti". Ottiene numerosi riconoscimenti nell'ambito di prestigiosi

premi letterari. Porta avanti il progetto scolastico "Poesis" attraverso il quale promuove la poesia nelle scuole elementari e medie. I suoi progetti didattici, sottoposti all'attenzione del Senato, sono in corso di valutazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.