Rsu Intermarine, Uiltec primo sindacato

Sarzana - Val di Magra - La Uiltec si conferma il primo sindacato con 79 voti su 133 votanti nell’elezioni per la nuova Rsu con più del 59% di preferenze. Un ringraziamento va prima di tutto ai componenti della rsu uscente: Vincenzo Gambino, Sergio Spirito, Roberto Saita, per come hanno gestito l’attività sindacale, specialmente in questo ultimo complicato hanno di pandemia. "Ringraziamo Giovanni Blandi, che è andato in pensione in corso d'opera, e un ricordo affettuoso va ad Andrea Musso che purtroppo ci lasciato prematuramente, ma fino a quando la malattia glielo lo ha permesso ha svolto con passione l'attività sindacale" - dice Salvatore Balestrino, segretario generale Uiltec Liguria. Attualmente Intermarine ha 180 dipendenti e i componenti della nuova Rsu saranno 4, i candidati Uiltec hanno avuto tutti un ottimo risultato in termine di preferenze personali. "Un grazie quindi a Giancarlo Battistini, Giuliano Capovani, Alexio Cresci, Alessandro Santacroce e a Raffaele Ciuti che si sono riconosciuti nei nostri obiettivi e nei nostri valori".