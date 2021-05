Rimozione dei detriti spiaggiati sarà divisa fra i comuni che si affacciano sul Magra

Sarzana - Val di Magra - Con comunicazione, a mezzo pec, l’ATO Est - Provincia della Spezia ha informato il Comune di Sarzana di aver autorizzato Acam Ambiente Spa a dare l’avvio alle operazioni di rimozione dei rifiuti sui litorali di Sarzana e Ameglia.

Nella lettera inviata al Comune l’ambito territoriale della Provincia specifica di “aver preso d’atto che il costo dell’intervento di rimozione dei rifiuti sui litorali di Sarzana e Ameglia è stato quantificato da parte di Acam in 180mila euro per il Comune di Sarzana e in 165mila euro per il Comune di Ameglia, sulla base di quantità presunte di rifiuto da rimuovere e avviare a recupero”.

Scrive quindi la Provincia della Spezia: “Per il corrente anno tale costo verrà ripartito tra i Comuni di Sarzana e di Ameglia e in quota parte tra tutti i Comuni che si affacciano sul Fiume Magra. La Provincia in qualità di ente territorialmente competente provvederà a imputare pro-quota il costo nei singoli PEF nonché a canalizzare il contributo allo smaltimento che verrà disposto a favore dei Comuni da parte della Regione Liguria. Acam a conclusione dell’intervento provvederà a trasmettere alla Provincia un rendiconto a consuntivo dell’attività. Sulla base dell’effettivo costo dell’intervento la Provincia provvederà a indicare a Acam la quota da fatturare a carico di ciascun Comune”.

“Bene l’accoglimento della nostra proposta e l’assunzione di responsabilità, nel rispetto del principio comunitario che i costi dello smaltimento di un rifiuto debbano essere condivisi da tutti coloro che lo producono - dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli -. Finalmente i sarzanesi, dopo tanti anni di chiacchiere, non sono lasciati soli ad affrontare un problema che non è solo loro. Dispiace che il PD di Sarzana si sia opposto fin dall’inizio a questa proposta, subito addirittura schernendola, che è invece soltanto di buonsenso e di giustizia. Un percorso virtuoso che Sarzana e Ameglia aspettando da qualche decennio”.

Comincia quindi da subito lo smaltimento dei rifiuti già recuperati nelle settimane scorse dal Comune di Sarzana nelle operazioni di pulizia e accatastati in attesa della rimozione il cui costo, come detto, resterà per metà a carico del Comune di Sarzana e per la parte restante sarà ripartito, con criteri proporzionali, fra i comuni che si affacciano sul Magra.