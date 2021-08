Rigenerazione di Marinella, ci vorrà tempo ma si farà

Sarzana - Val di Magra - L'iter non sarà breve ma entro pochi anni – indicativamente nel 2026 – il borgo e il litorale di Marinella avranno un nuovo volto, rinnovato e più consono alle potenzialità del territorio. Questo grazie al programma di riqualificazione urbana che Comune di Sarzana e Regione Liguria hanno presentato al “Programma innovativo per la qualità dell'abitare” del Ministero delle Infrastrutture intercettando quindici milioni di euro a cui Palazzo Roderio ne aggiungerà altri due. Un'idea concretizzata in tre mesi dopo anni di attese e rilanci mancati.



Un intervento che complessivamente porterà al restauro di edifici per la realizzazione di 29 alloggi a edilizia residenziale sociale; un altro di densificazione per altri 15 alloggi Ers; permeabilizzazione, pedonalizzazione e urbanizzazione del borgo per circa 16mila metri quadrati; miglioramento dell'accessibilità lato Ovest; riqualificazione del litorale con una passeggiata, spazi verdi e un collegamento con il borgo con un nuovo parco di 30mila metri quadri; un nuovo civic center e la riqualificazione prestazionale e ambientale della scuola della frazione. Con lavori che saranno fatti gradualmente fino al completamento del programma che andrà ad intrecciarsi con il piano spiagge ma anche Marinella Spa da cui saranno acquisite alcune aree (QUI).



“Rivendico con orgoglio la differenza di approccio di questa amministrazione – ha affermato stamani il sindaco Ponzanelli nella conferenza stampa di presentazione – nessuno ci ha mai sentito dire “faremo castelli, masterplan o parchi acquatici”. Gli altri negli anni ne hanno dette tante, noi avevamo promesso il rilancio di Marinella e ora inizieremo a farlo. Questo – ha aggiunto – è un sogno che si realizza perché ci siamo classificati ai primi posti a livello nazionale in un programma per finanziare questa riqualificazione con prospettive di sviluppo e miglioramento. Frutto di una visione che abbiamo avuto sin dal nostro insediamento con la necessità di mettere in sicurezza il Parmignola e approvare lo strumento urbanistico del litorale. Ringrazio l'assessore Scajola e la Regione che hanno candidato Sarzana e tutti coloro che hanno fatto un lavoro attento e difficile oltre alle realtà del territorio che hanno dato il loro contributo. Ora lavoreremo senza sosta e pancia a terra”.



Soddisfazione che l'esponente della giunta Toti Marco Scajola ha riassunto così: “E' bello tornare qui dopo qualche mese con l'orgoglio di aver partecipato come Regione con tre progetti e averli portati tutti a casa. Borghi, infrastrutture e opportunità abitative sono temi su cui stiamo lavorando con grande impegno perché abbiamo l'ambizione di portare le nostre località ad essere fra le più belle d'Italia”. Quanto ai tempi di realizzazione dell'intervento l'assessore ha aggiunto: “Faremo di tutto per essere operativi già a inizio 2022 e se dovessero esserci ritardi comprensibili nell'erogazione dei fondi da parte del Governo ragioneremo se attingere dal Fondo Strategico per anticipare i tempi”.

Come spiegato da Silvia Risso di Regione Liguria il Mit entro settembre approverà la graduatoria mentre si dovrebbe arrivare a maggio '22 con il progetto esecutivo e l'avvio dell'iter per l'inizio dei lavori a gennaio 2023, della durata complessiva di tre anni ma con opere che saranno realizzate in tempi intermedi.

“Lo scorso 4 febbraio – ha ricordato Marco Tognetti di Arte Spezia – l'assessore Scajola ci aveva presentato l'idea, oggi siamo qui dopo aver vinto il bando, partecipi di un vero progetto di rigenerazione urbana che è esempio lampante di come il lavoro paghi. Con i nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare andremo così ad implementare la nostra dotazione che è attualmente è di 350”.