Via Paci fa da modello

Sarzana - Val di Magra - L'assessore regionale Giacomo Giampedrone, ieri in visita al Canale Lunense, ha annunciato l'approssimarsi della fase decisiva riguardante la riforma di riordino dei consorzi di bonifica della Liguria, da chiudere entro l'anno. Il Canale Lunense, al momento unico nel suo genere in Liguria, avrà il ruolo di ente pilota per dimostrare l'importanza di operare sul territorio con qualità tecniche e istituzionali nei settori della bonifica e dell’agricoltura.