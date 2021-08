Restyling per le scuole sarzanesi in vista della prima campanella

Sarzana - Val di Magra - Ripristini edili, interventi idrico-sanitari e interventi sulla sicurezza degli ambienti di alcuni plessi scolastici. Questi i lavori urgenti di manutenzione di alcuni edifici scolastici che il Comune di Sarzana ha programmato entro la prima campanella del nuovo anno che suonerà il 15 settembre, fra meno di un mese. Trattandosi perlopiù di interventi piccoli e frazionati che, vista la tipologia specialistica e considerato l'esiguo numero di operai comunali, l'amministrazione ha ritenuto necessario affidarsi ad una ditta esterna che verrà scelta con il criterio del minor presso fra i tre operatori economici consultati.



Per i lavori, che dureranno complessivamente circa sessanta giorni, Palazzo Roderio ha stanziato 50mila euro che serviranno per la materna Lalli e Mattazzoni, le scuole di San Lazzaro, Marinella e Sarzanello e le primarie di Ghiaia, Bradia, Santa Caterina, Nave e capoluogo. I lavori economicamente più consistenti saranno infine quelli previsti per la media Carducci dove saranno investiti 21mila euro per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Intanto prosegue la demolizione della struttura adiacente delle Poggi, primo passo del percorso che porterà alla realizzazione del nuovo plesso.