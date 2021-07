Rendiconto di gestione, Prefettura diffida il Comune di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Non c'è solo la vicenda del ricorso al Tar e la demolizione di parte di due stabilimenti balneari (QUI) a pesare sul Comune di Ameglia, ma anche la diffida ufficiale arrivata dalla Prefettura della Spezia. Il provvedimento da poco notificato infatti concede venti giorni all'amministrazione comunale per provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione del bilancio che doveva essere fatta entro giugno. Per il momento dagli uffici spezzini non è ancora stata aperta una procedura di commissariamento dell'ente e sindaco e giunta hanno dato rassicurazioni di poter riuscire a portare in porto la pratica.



Una situazione che il sindaco De Ranieri con assessori e consiglieri di maggioranza spiega così in una nota: “Stiamo lavorando a stretto contatto con gli Enti competenti, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, per superare un difficile momento di carenza nell’organico comunale, al fine di adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge. Il Comune di Ameglia, infatti, sta risentendo di una grave mancanza di personale, dovuta all’imprevista assenza per malattia di due dipendenti che ricoprono posizioni indispensabili per il regolare funzionamento dell’Ente”.

“La concomitante indisponibilità di entrambi i tecnici, a cui auguriamo una pronta guarigione – si legge ancora - ha difatti determinato l’impossibilità da parte degli uffici comunali di concludere l’iter di approvazione del rendiconto consuntivo nei termini. Della grave situazione è stata tempestivamente informata la Prefettura della Spezia, che ora attiverà le procedure previste dalla normativa vigente con la quale stiamo collaborando attivamente e che ringraziamo per il supporto e la collaborazione costante”.



“Nonostante l’eccezionalità della situazione contingente ed i limiti imposti dalla legge, l’Amministrazione si è da subito impegnata ogni giorno per supplire all’improvvisa carenza del personale qualificato. Attualmente, difatti, gli uffici stanno completando la predisposizione degli atti anche grazie alla disponibilità fornita dai Comuni di Lerici e di Luni, che ringraziamo per la collaborazione e la grande cortesia istituzionale dimostrataci in questi giorni. Saremo certamente in grado, quindi, di approvare il rendiconto consuntivo in tempo utile per la chiusura del mandato e nei termini concordati con gli altri enti.

Non possiamo che sottolineare – concludono gli amministratori - l’andamento positivo del bilancio comunale, reso evidente da un avanzo di amministrazione pari a circa 4.480.000 euro, di cui accantonati 3.780.000, dati sintomatici dell’ottima salute di cui gode l’Ente alla conclusione di un mandato amministrativo”.