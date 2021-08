Registo della bigenitorialità, approvata la modulistica per l'iscrizione all'Anagrafe

Sarzana - Val di Magra - Il dirigente dei servizi demografici Franco Nicastro ha fornito indicazioni agli uffici e approvato la modulistica necessaria per rendere formalmente operativa la possibilità di iscrizione dei minori nel registro comunale della bigenitorialità. Come noto il Consiglio comunale sarzanese ha approvato, con voti unanimi favorevoli, il regolamento per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità. Per bigenitorialità si intende il diritto del figlio a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori. L'iscrizione nel registro ha rilevanza esclusivamente amministrativa e fa sì che per tutti i fini amministrativi, il minore risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro. La richiesta di iscrizione, così come dell'attestazione di avvenuta iscrizione, possono essere presentate in bollo all'Ufficio Anagrafe dell'ente da entrambi o anche da solo un genitore (in questo caso gli uffici saranno tenuti a comunicare all'altro genitore l'avvenuta iscrizione del minore nel registro). La modulistica è disponibile sul sito istituzionale nella sezione Demografico e Statistico.