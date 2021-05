Regione nomina Eleonora Landini per il Parco, potrebbe essere nuovo presidente

Da Genova è arrivato il nome mancante per il consiglio dell'ente di Montemarcello Magra Vara. Biologa è candidata forte per la successione di Tedeschi.

Sarzana - Val di Magra - Si sblocca l'iter per la nomina del nuovo presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara. Quest'oggi infatti la Giunta reigonale, su proposta del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e del vicepresidente e assessore ai Parchi Alessandro Piana, ha designato Eleonora Landini a rappresentante regionale nel Consiglio dell’Ente. Si completa così l'organigramma che era stato rinnovato a dicembre con le nomine di Mario Scampelli, Giuseppe Cecchinelli, Filippo Zangani e Andrea De Ranieri.



Biologo esperto zoologia applicata alla caccia, Landini dal 2015 ricopre il ruolo di istruttore tecnico presso l'ufficio Ambiente della Provincia della Spezia, occupandosi principalmente di biodiversità, emissioni in atmosfera e autorizzazioni integrate ambientali. Precedentemente ha svolto servizio presso la Sezione Faunistica della Polizia Provinciale della Spezia.

Vista l'accelerata sui tempi data oggi dalla Regione che a breve poterà alla nomina del nuovo presidente - su decreto dello stesso presidente Toti - è ipotizzabile che per la successione del presidente uscente Tedeschi possa esserci proprio Landini.