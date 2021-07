Referendum, sottoscrizione raccolta firme all'Urp dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Sarzana - Val di Magra - Si informa che presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza Vittorio Veneto 4, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, è possibile sottoscrivere le raccolte di firme per l'indizione dei seguenti referendum:



- Eutanasia legale (per abolire parzialmente il realto di omicidio del consenziente art. 579 del c.p. del 1930)

- Abrogazione attività venatoria (richiesta per l'abolizione parziale della L. 157/1992)

- Separazione della carriere dei magistrati

- Limiti agli abusi della custodia cautelare

- Abolizione del decreto Severino

- Riforma del CSM

- Responsabilità diretta dei magistrati

- Equa valutazione dei magistrati