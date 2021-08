Referendum per l'eutanasia legale, dove e quando firmare ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 4 agosto ad Arcola in viale della Repubblica di fronte al parcheggio, sarà presente un gazebo dove sarà possibile firmare per due referendum.



Liberi di scegliere non se vivere o morire, questo non è in discussione: la vita è dono prezioso della natura o di un dio, a seconda di come la pensiate, e ragionare sul poterne fare a meno è qualcosa che non ha nulla a che vedere con un referendum sull’eutanasia legale.

La libertà che cerchiamo, e che si vuole estendere a tutti, è quella di poter vivere fino alla fine una vita che sia però dignitosa, che si possa realmente definire tale.

In Italia, il Parlamento non è ancora intervenuto (se si eccettua un primo via libera alla Camera al testo base sull’eutanasia dalle commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali) nonostante siano trascorsi quasi otto anni dal deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare per regolamentare tutte le scelte sul fine vita.

Ma soprattutto la libertà che ci interessa è quella che garantisce che la possibilità di scegliere anche a chi non può permettersi di raggiungere Paesi dove l’eutanasia è legale. Firmare per promuovere questo referendum, comunque la pensiate, è un atto di rispetto per la vita e per il prossimo.



Comitato socialista per i referendum “Eutanasia legale” e Giustizia giusta”.