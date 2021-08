Questione afghana, Ponzanelli: "Sarzana pronta ad accogliere attiviste in pericolo"

Sarzana - Val di Magra - "La questione afghana ha una dimensione e una complessità storica assoluta, troppo grande per ognuno di noi. Deve essere affrontata con un coordinamento Internazionale, un Governo che dia adeguate istruzioni, un Ministro degli Esteri che sia subito a Roma. Abbiamo già dato la disponibilità ad accogliere attiviste in pericolo, colpevoli soltanto di voler vivere la loro vita, e le comunità locali faranno la loro parte e ciò che è giusto". Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alla situazione di Kabul e del Paese riconquistato dai talebani aprendo così ad un possibile aiuto concreto da parte di Sarzana per l'ospitalità di profughe.



"Sono tante, troppe - aggiunge - le storie di donne, ragazze e bambine afghane ormai pronte a un futuro di dolore e di morte. Non dimentichiamole. Non permettiamo che le loro vite si perdano nell’oblio dopo qualche giorno di luoghi comuni e frasi fatte. Non cediamo al cinismo di una politica che è già fuggita troppo velocemente dalle proprie responsabilità".