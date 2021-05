Quasi concluso il ripascimento della spiaggia libera di Marinella

Sarzana - Val di Magra - A Marinella stanno per concludersi gl interventi di ripascimento della spiaggia libera che è stato effettuato con la sabbia proveniente dalla vagliatura del materiale raccolto nel 2018 sulle spiagge libere antistanti le colonie estive nei pressi delle scuole.

Sono circa 410 le tonnellate di sabbia recuperate nelle operazioni di trattamento del materiale nel corso della pulizia del litorale, stoccate quindi negli impianti di recupero di Acam Ambiente S.p.A., e che ora sono attualmente riutilizzate nei lavori in corso per il ripascimento della zona più erosa dell'arenile che interessa direttamente e prevalentemente l'uso da parte del Comune della spiaggia per le colonie estive.

L'ordinanza attualmente vigente stabilisce "l'interdizione, con l'esclusione degli addetti ai lavori, delle aree facenti parte del litorale di Marinella individuata come spiaggia libera di fronte alle scuole di Marinella tra il pennello lato chiosco Oasi e la concessione del bagno Tritone, nonché per le spiagge in concessione a terzi necessarie al transito dei mezzi di trasporto del materiale sabbioso, per una profondità di 10 metri dalla battigia, per il periodo che va dal 21 sino al 29 maggio 2021 dalle ore 6 sino alle ore 10 del mattino e dalle ore 16 sino alle ore 21 del pomeriggio, esclusi i giorni festivi i pomeriggi dei prefestivi, ivi compresa l'area privata di proprietà della Marinella Spa attraverso la quale è necessario transitare per accedere all'area demaniale interclusa dal viale Litoraneo e fino al confine con il bagno ROMA".

Il tutto nel rispetto degli orari della stagione elioterapica, già avviata dal 1 maggio e che consente l'accesso al pubblico delle spiagge sino al 31 maggio dalle ore 10 alle 16 e durante i quali non è consentita alcuna attività di lavoro.