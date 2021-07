Quarto piano, riparte l'aula studio

Sarzana - Val di Magra - Il Quarto Piano riapre con l'aula studio. Dopo quasi un anno di chiusura, il bene confiscato alla criminalità organizzata nel centro storico di Sarzana torna a essere vissuto dai volontari dall'associazione L'égalité, che riutilizza il bene da sei anni, per tutti coloro che vogliono affacciarsi su di un piccolo progetto: quello di aggregare una comunità, guardando film e ascoltando musica assieme, studiando in compagnia, facendo informazione politica ed educando alla cittadinanza attiva. Per ridare spazio a quelle realtà associative che prima del Quarto Piano una casa non la avevano, e per tornare con la città di Sarzana a fare tutte quelle cose che abbiamo dovuto dimenticare.



Partendo da una: il Quarto Piano di Via Landinelli 42 vi aspetta dal 5 luglio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00, in aula studio con accesso al wi-fi, bagno e cucina. Nove posti disponibili su prenotazione al numero 3467865853 o al link Doodle disponibile sui canali social dell'associazione L'égalité."