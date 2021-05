Proroga di tre mesi per i varchi della Ztl di Sarzana, spesa di quasi centomila euro

Sarzana - Val di Magra - In attesa del pronunciamento del Tar Liguria sul ricorso presentato dalla ditta seconda classificata nell’ambito della gara per il servizio di fornitura, funzionamento e gestione dei varchi telematici di accesso alla ZTL nonché dell’accertamento e riscossione dei verbali, il Comandante della Polizia Locale di Sarzana Franzini ha prorogato il funzionamento del servizio per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021.

“I limiti previsti dalla disciplina per il funzionamento della ZTL nel nostro centro cittadino - spiega l’assessore al mobilità e alla polizia locale Stefano Torri- sono sempre stati in vigore ed è bene che i cittadini ne siano informati. Nel frattempo, in attesa che il Tar Liguria si pronunci in merito, data la necessità di garantire il rispetto delle regole e degli orari di accesso al centro storico anche con l’ausilio delle apparecchiature telematiche, il comando di polizia locale ha provveduto con gli atti preposti affinché gli attuali varchi telematici possano tornare in funzione già entro la fine di questa settimana”.



E infatti, con determinazione n. 359 il comandante Franzini ha autorizzato l’impegno di spesa per “l’installazione del sistema elettronico per il controllo automatico degli accessi veicolari alla Ztl del centro nei mesi di maggio giugno e luglio 2021 alla ditta- KAPSCH SRL”.



“Premesso che è scaduto il contratto con la Società Megasp Srl per il servizio di fornitura in locazione di tre apparecchiature (varchi telematici) per il controllo degli accessi alla ZTL e il servizio di gestione sanzioni nelle fasi successive all'accertamento- si legge nell’atto-. Vista la nota della Provincia di La Spezia di conclusione delle attività di gara e la propria determina di aggiudicazione della gara alla società prima classificata; atteso che la ditta seconda classificata ha presentato ricorso al Tar Liguria, il quale, ha fissato al 22 giungo 2021 la sospensiva dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati; atteso che la R.T.II. Megasp - Kapsch ha concluso la prestazione dei servizi di cui trattasi il 31 marzo parimenti alle prestazioni fornite dalla società Servicenet21 per quanto concerne la rilevazione delle infrazioni semaforiche e di velocità; vista la nota dell'ufficio legale che comunica di dover acquisire, in via temporanea ed urgenza, i servizi la cui aggiudicazione è stata sospesa dal Tar Liguria, dato atto che occorre dover proseguire nella fruizione del servizio di cui trattasi per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, visto il preventivo e le condizioni offerte da kAPSCH TraffiCom Srl, determina di impegnare una spesa complessiva di 14.640 euro”.



Con determina n. 360 per un importo complessivo pari a 35.511 euro, sempre relativamente ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021 , il Comandante Franzini, ha quindi impegnato “il servizio di validazione e archiviazione delle immagini delle infrazioni e gestione degli apparati in noleggio comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso la piattaforma esclusiva denominata Tita alla società SERVICENET21”. Con determina n.358 della polizia locale è invece stato firmato l’impegno di spesa per 21.600 euro relativo al servizio di rimborso anticipato delle spese postali dei verbali per i mesi di maggio giugno e luglio 2021 a favore di MEGASP SRL; per la spesa di 25.010 il Comandante Franzini ha infine autorizzato, con determinazione n. 356, “l’impegno di spesa per il servizio di elaborazione e di stampa verbali relativo ai mesi di maggio giugno e luglio 2021- MEGASP SRL”.